Україна

Ковалівський Колос здобув перемогу в Рівному над Вересом в першому матчі другої частини чемпіонату України.

У 18-му турі УПЛ Верес в Рівному на стадіоні Авангард приймав Колос. Нагадаємо, що 2023 рік обидві команди завершили поразками. Колос поступився Чорноморцю, а Верес — Шахтарю.

Команди дуже довго входили у гру, тож глядачам, які повернулись на трибуни, довелось чекати на перший гол більше ніж годину. Коли здавалось, що матч закінчиться сухою нічиєю, про себе нагадав Цуріков. Ексгравець Олександрії забив поки найкращий гол 18-го туру, потужним ударом вколотивши м'яч з-за меж карного майданчика після передачі від Тотовицького. 0:1.

Не встигли господарі оговтатись від гола, як навздогін пропустити вдруге. І знову асистентом виступив Тотовицький. Андрій віддав банальний пас у карний майданчик суперника, але жоден з двох оборонців не підчистив. М'яч прилетів до ніг набігаючого Паулаускаса, який ударом в дотик поставив крапку в матчі. 0:2.

Колос набирає 24 очки та підіймається на сьоме місце. Верес з 12 балами залишається на 15-й сходинці.

Верес — Колос 0:2

Голи: Цуріков, 79, Паулаускас, 83

Верес: Когут — Балан (Гакман, 60), Кучеренко, Жуліо Сезар Да Сілва, Шевченко — Дахновський (Янаков, 83), Банада, Кучеров, Шастал (Шарай, 60) — Сікейра Аугушту (Годя, 67) — Мрвальєвич (Гайдучик, 67)

Колос: Фесюн — Лучкевич, Бондаренко, Гончаренко, Цуріков — Демченко, Мілько — Велетень (Каріока, 74), Тотовицький, Топалов (Ільїн, 88) — Безбородько (Паулаускас, 67)

Попередження: Демченко