Україна

Наставник Руху Віталій Пономарьов висловився про молодих футболістів своєї команди.

Сьогодні, 25 лютого, Рух зіграє перший офіційний матч у 2024 році. У 18-му турі УПЛ львів'яни протистоятимуть Поліссю.

Наставник Руху Віталій Пономарьов поділився думками про майбутню гру з житомирянами.

"Дуже добре, що в нашого клубу є довгострокова перспектива. Ніхто не тисне на хлопців, ніхто не вимагає результату вже та зараз. У хлопців уже з’явився досвід виступів в УПЛ, додали в майстерності й звичайно можна ставити перед ними завдання.

Звичайно, дуже серйозна втрата – це Сапуга. Дуже шкода, що він отримав таку серйозну травму. Для молодого футболіста це серйозний удар. Однак я знаю його як професіонала, як він ставиться до своїх обов’язків і я думаю, що він впорається з тим і повернеться ще сильнішим футболістом після такої травми", - сказав тренер в ефірі УПЛ-ТБ.

Стартовий свисток пролунає о 18:00.