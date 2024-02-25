Україна

Ексгравець Динамо Денис Гармаш відзначився у воротах колишнього клубу.

На стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського проходить матч між Металістом 1925 та Динамо в рамках 18-го туру УПЛ.

Ексгравець київського клубу Денис Гармаш, який лише взимку приєднався до харків'ян, відзначився у воротах колишнього клубу вже на 5-й хвилині.

Борячук на центральному вході до штрафного відкинув ліворуч п'ятою м'яч під удар Гармашу, а той вгатив у ближню дев'ятку!

Станом на 26-ту хвилину рахунок 1:0 на користь Металіста 1925. Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.