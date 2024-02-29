Україна

Київський клуб отримав відповідний дозвіл.

Напередодні столичний клуб отримав дозвіл від міської військової адміністрації на проведення домашніх матчів із глядачами. Найближчої суботи кияни прийматимуть Чорноморець на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського.

Як повідомляє пресслужба клубу, згідно з дозволом, на трибуни буде допущено 1800 глядачів.



Укриття на випадок повітряної тривоги буде обладнане на території стадіону, під паркінгом. Воно матиме усе необхідне – питну воду, санвузли й т.д.

Матч Динамо Київ — Чорноморець відбудеться у суботу, 2 березня, о 15:30.