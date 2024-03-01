Україна

Наставник львівської команди поділився своїми думками перед грою з Колосом.

Головний тренер львівського Руху Віталій Пономарьов прокоментував майбутній матч УПЛ проти Колоса.

"Якщо оцінювати те, як ми зіграли з Поліссям, то в тому матчі Рух здобув позитивний результат. Нам не все вдавалося, але не слід опускати руки – рухаємось далі.

У 19 турі нам також протистоятиме непростий суперник. Проти Колоса дуже важко грати, адже ця команда пропустила найменше голів в поточному сезоні УПЛ. Ковалівці мають добре побудовану гру, якісних та досвідчених футболістів. На Рух очікує складна гра.

Ми готуємось до наступного суперника, та головну увагу приділяємо своїй грі. Так, ми не плануємо відходити від своїх принципів і загальний ігровий малюнок збережеться. Але окремі деталі в нашій грі до матчу з Колосом команда звісно ж пропрацює.

Вів Соломон-Отабор покинув Рух і я хочу побажати йому успіхів у новій команді. Це нормально, що одні футболісти приходять, а іншій йдуть. Я вже неодноразово зазначав, що Рух братиме футболістів під свою ігрову модель, які підходять клубній філософії. Не кожен готовий грати в той футбол, який пропагує Рух.

Зараз команда проходить процес становлення і вона будується з перспективою на майбутнє. Наразі це незавершений процес, тож ми ще будемо шукати футболістів, які могли б підсилити Рух", — наводить слова Пономарьова прес-служба клубу.

Після 18 турів Рух набрав 27 очок і посідає шосте місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Колоса 24 бали після 17 ігор та сьомий рядок.

Матч Колос — Рух відбудеться завтра, 2 березня, о 18:00 за київським часом.