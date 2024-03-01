Україна

Богдан Кушніренко поділився своїми думками перед грою з ЛНЗ.

Півзахисник Полісся Богдан Кушніренко прокоментував майбутній матч УПЛ проти черкаського ЛНЗ.

"Звичайно люди вже хочуть побачити гру наживо, на нас подивитися. Я не можу згадати скільки не ходять вболівальники. Всі заскучали за футболом. Якщо б можливо було заповнити весь стадіон, то весь стадіон би прийшов, мені здається.

Кажуть, що вже виросло покоління футболістів, яке не знає як грати з уболівальниками. Так і є. В нас такі хлопці є з U-19, для них це буде несподіванка — побачити скільки уболівальників на трибунах.

Перший домашній матч у році — це велика відповідальність, хочеться почати рік якнайкраще. Всі, хто вийдуть на цю гру повинні віддаватися на максимум, інакше не може бути в цій команді.

Травма Макуани? Бені пригнічений. Ми всі пригнічені. Будь-яка втрата будь-якого нашого гравця з команди це, звичайно, погано. Тому ми бажаємо йому тільки здоров’я. Хай повертається сильнішим до нас. Будемо чекати", — наводить слова Кушніренка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Полісся – ЛНЗ відбудеться сьогодні, 1 березня, о 18:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.