Україна

Денис Олійник поділився емоціями від гри проти Полісся.

Півзахисник черкаського ЛНЗ Денис Олійник прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Полісся (1:0), у якому він забив єдиний гол.

"Враження дуже позитивні, кінцівка матчу така, вирвали таку перемогу, дуже задоволені, щасливі. Сьогодні порадіємо, а завтра вже почнемо готуватися до Металіста 1925. Розслаблятися немає часу. Зараз настрій дуже хороший.

Забитий гол? Ми пішли в пресинг, Денис Бойко вибивав мʼяч, у нього трошки не вийшло, я перехопив, вже бачив, що був відкритий правий кут і просто намагався вже туди пробити. І, Слава Богу, що вийшло.

Я вважаю, що у нас дуже хороша команда я був впевнений, що ми можемо сьогодні перемогти, я відчував це й у роздягальні, що команда вірить у себе. Була позитивна енергетика, ми зробили правильні висновки після поразки з Кривбасом. Я вважаю, що сьогодні була рівна гра. Десь може трошки у другому таймі Полісся нас перегравало, але ми виграли й Слава Богу, що так вийшло.

Відсутність Макуана та Будківського у Полісся? Це ключові гравці у Полісся, дуже важливі для них. Авжеж, я думаю, що це десь зіграло на нашу користь. І Будківський, і Макуана дуже якісні гравці, які роблять різницю, тому це десь зіграло на нашу користь.

Я сьогодні до гри казав, що забʼю. Я відчував, що забь'ю, і налаштовував себе на те, щоб вийти та допомогти команди перемогти", — сказав Олійник в інтерв'ю УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся — ЛНЗ.