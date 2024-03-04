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Керманич Шахтаря прокоментував перемогу над Кривбасом.

Донецький Шахтар у центральному матчі дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги здолав криворізький Кривбас.

Шахтар — Кривбас 5:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "гірників" Маріно Пушич прокоментував виступ власної команди.

"Я можу розпочати із ситуації з нашим другим голом, але не хочу. Почну із самої гри. По-перше, хочу похвалити свою команду за сьогоднішній чудовий виступ. Ми грали в дуже гарний футбол та заслужили цю перемогу. Навіть до червоної картки ми діяли дуже добре, контролювали гру, добре просувалися до воріт суперника.

Ми забили перший гол зі стандарту, що чудово, адже ми над цим працюємо. А потім команда пропустила один випад суперника, що. Маю зауважити, що це також є показником якості їхньої команди — вони змінили фланг та забили гол. Ми не дуже добре виглядали в цей момент, тож отримали 1:1.

Але те, що я побачив після цього, це була чудова реакція моєї команди: контроль гри, точні передачі, просування на половині поля суперника, дотримання дисципліни та, звісно, той момент з другим голом — це кмітливість і частина роботи та гри. І я дуже радий це бачити, бо ми також можемо покращувати цей аспект.

Це був дуже гарний гол Криськіва. До того ж ми одразу відповіли після гола суперника, була дуже потужна реакція з нашого боку. На мою думку, після цього в нас також було кілька можливостей довести рахунок до більшого, але йти на перерву за рахунку 2:1 у такій грі — це досить непоганий результат.

Ми розпочали другий тайм знову дуже добре, створювали гарні нагоди, були моменти в Зубкова. А потім суперник сфолив, і скажу, що це була чиста червона картка.

А далі цікаво: коли ти ведеш у такій тяжкій грі 2:1 і маєш на гравця більше, то мені було дуже цікаво побачити, як моя команда реагуватиме на таку ситуацію. І вони зреагували ідеально. За винятком моменту, де ми пропустили гол, коли суперник має на гравця менше. Добре, ми тоді мали перевагу в два м’ячі, може, команда була десь необережна, та цього не повинно було статися.

Я сказав своїй команді, що ми не повинні пропускати, коли в нас на полі на гравця більше. Проте ми діяли дуже добре в більшості, що, можу сказати, не так просто: ви можете побачити у багатьох матчах внутрішнього та міжнародного рівня, що переграти команду, у якій на одного гравця менше, не дуже-то й легко, бо суперник робить більше, він квапиться, але ми це зробили. Ми все робили логічно, були терпеливі, зіграли ідеально, випустили наших хороших футболістів, які можуть ухвалювати рішення у відповідних ситуаціях.

Єдине, на що я можу зараз скаржитись, так це те, що моя команда не забила більше голів. І це те, що ми повинні винести з цієї гри — не пропускати в більшості і більше забивати, коли ми граємо в більшості так добре, як сьогодні.

Тому загалом — великі компліменти моїй команді. Це заслужена перемога, отримали три очки, ідеально зреагували, а тепер продовжуємо рухатись до наступної гри.

Не всі матчі можна порівнювати, бо в кожного своя історія, свої обставини та енергія, тож їх неможливо порівняти. Я маю власну думку щодо гри з Олександрією, бо як тренер подивився її двічі і можу вам сказати одне: ми продемонстрували багато хороших моментів.

Сприйняття — це дуже складне слово. Сприйняття може бути таким, начебто, якщо твій результат незадовільний, ти грав погано, але ми грали добре, маючи ті умови, бо умови були жахливими: повітряні тривоги, стан поля та інше. Тож одна команда, яка хоче грати, яка будує атаку, пасує, грає позиційно, завжди знаходиться у невигідному становищі, зустрічаючись із такими суперниками за таких обставин та на такому полі.

І навіть тоді ми дуже добре виходили в атаку багато разів. Не дуже добре себе показали в останній фазі — це інша історія, але попри все, коли я бачу, як ми грали останні 15 хвилин, я вважаю, що ми мали забити два-три голи за цей відрізок часу. Тому навіть тоді ми заслуговували на перемогу. Це може бути сприйняте так, ніби, якщо результат незадовільний, ти грав погано, але це не так.

За таких обставин моя команда виступила досить непогано. І це цікаво, бо ви не переглядаєте матч, а я подивився його двічі, тому я можу вам розказати про багато таких моментів. І це гарне питання. Але кожна гра має свою енергію, свою історію, і я вважаю, що у цій історії ми заслуговували перемогти. Ми тоді зіграли внічию, трішки не пощастило.

А наступна історія — це те, як команда реагує на наступну гру, важливу гру. Цей суперник — лідер чемпіонату, і не просто так, бо це серйозний опонент, дуже гарна команда. Ми дуже добре зреагували сьогодні, тож маю сказати, що це відповідь команди, яка має характер та хоче грати і змагатися за щось.

Повторюся, це лише один матч, лише три очки, ми поводимося стримано, ми маємо продовжувати тяжко працювати, щоб прогресувати в багатьох аспектах, бо в нас молода команда, і, як я вже казав, ми повинні довести цю команду до наступного рівня. Але реакція була дуже гарна, і я хочу привітати мою команду, бо вона заслуговує на компліменти.

Ми дещо спробували під час міжсезоння, було кілька можливих варіантів, і я обрав для позиції опорника Криськіва через його футбольний інтелект та якості. Але він теж травмувався в останні два тижні, тому теж не підходив у оптимальній формі, завжди був вибір 50 на 50. Це було нелегко для них та для нас. Учора я запитав у нього, чи точно він готовий, чи може грати в цьому матчі?

І я побачив у його очах, що він може грати, і він відповів, що може. І я сказав йому, щоб він розпочинав грати так, як ми готувалися у міжсезоння в Туреччині, і він показав багато вмінь на цій позиції. І те, що він сьогодні забив, це не співпадіння, хоча на його позиції головне — не голи, а позиційна гра.

Я знаю, що Криськів — багатофункціональний футболіст, він може грати на різних позиціях, у цьому його особливість. Він сьогодні показав хорошу гру, і ми дуже задоволені його виступом. Але повторюся, як я говорив сьогодні у роздягальні після гри: команда робить індивідуального гравця кращим, а не навпаки.

Ми грали як команда, ми реагували як команда, ми працювали як команда, і завжди певні індивідуальні гравці будуть виділятися своїми особливими якостями, і це те, що відбулося сьогодні. Тому, так тримати, командо!", — заявив боснійський фахівець.

У наступному турі донецький Шахтар прийматиме ковалівський Колос.