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ЮКСА раніше вже підписала Адерінсолу Есеолу та Євгена Селіна.

Головний тренер ФК ЮКСА, що є одним із головних претендентів на підвищення у класі за підсумками сезону Другої ліги України, Микола Цимбал в інтерв'ю клубній пресслужбі висловився про перспективи команди та її трансферні плани.

За словами фахівця, клуб із Київської області не планує найближчим часом обмежуватися доволі гучними підписаннями колишнього захисника збірної України Євгена Селіна та екснападника Олександрії та Ворскли Есеоли.

- Чи задоволені комплектацією команди? Можливо, планується підписання нових гравців?

- Так, звичайно, ми точечно добирали гравців. Я проти запрошення футболістів на перегляд, тому що це все суб'єктивно. Перш ніж запросити до команди футболіста, ми багато про них дізнавались, аналізували. Якщо брати наших досвідчених гравців, Селіна та Есеолу, то тут навіть питань не повинно виникати. За своїми професійними якостями це гравці вищі за клас Другої ліги, де ми зараз граємо.

Також Андрій Кіреєв – молодий гравець із хорошою школою, хорошою базою. З ним працювати дуже легко, він прислуховується до наших вимог і в іграх це демонструє.

Також на третьому зборі до нас доєднається один із лідерів команди – Матеус. Він проходив відновлення у Бразилії під якісним спостереженням тренера з фізпідготовки, з яким у нас є комунікація. Ми повністю довіряємо Матеусу і нашим бразильським партнерам. Він має приїхати на третій збір на 100% готовим – так, як у нас зараз готова уся команда, і він без проблем увільється до загальної групи.

Що стосується тактичних моментів, то він розумний футболіст, ми швидко нагадаємо йому наші принципи, а він їх виконуватиме на футбольному полі. Крім того, на уболівальників ФК ЮКСА очікує трансферний сюрприз від нас. Дочекайтесь повідомлень у наших офіційних джерелах.

- Що можете розповісти про Марадону та Фого – двох бразильців, які знаходяться у таборі "хрестоносців" на перегляді?

- Це молоді гравці, які мають свої сильні та слабкі сторони. Вони більш на перспективу, але не виключено, що з одним із цих гравців буде підписано контракт вже найближчим часом.

- Чи поставлене перед командою завдання підвищитись у класі, враховуючи позицію у турнірній таблиці та підписання таких досвідчених гравців як Селін та Есеола?

- Я вважаю, що в клуба ЮКСА є вся необхідна інфраструктура для того, щоб рухатись далі. Найголовніше, що Перша ліга не є стелею для ФК ЮКСА. Перспектива у цього проєкту значно вища.

Відзначимо, що ЮКСА після 17 зіграних матчів у поточному сезоні Другої ліги займає другий рядок у турнірній таблиці, маючи з лідером Звягелем однакову кількість очок. Проте у прямого конкурента команди Цимбала ще є один матч у запасі.