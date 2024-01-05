Досвідчений захисник став гравцем одного з лідерів чемпіонату України серед команд Другої ліги.
ФОто - ЮКСА
05 січня 2024, 13:50
ФК ЮКСА на своїй сторінці в Facebook оголосила про підписання колишнього захисника збірної України Євгена Селіна.
Термін дії контракту не розголошується.
35-річний гравець виступатиме за "хрестоносців" у футболці з номером 33.
Попереднім клубом досвідченого футболіста був ЛНЗ, за який він минулої осені зіграв 6 поєдинків в УПЛ.
Протягом карʼєри Євген Селін виступав в УПЛ за Металіст, Ворсклу, Динамо, Десну та Чорноморець.