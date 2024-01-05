Украина: Вторая лига

Досвідчений захисник став гравцем одного з лідерів чемпіонату України серед команд Другої ліги.

ФК ЮКСА на своїй сторінці в Facebook оголосила про підписання колишнього захисника збірної України Євгена Селіна.

Термін дії контракту не розголошується.

35-річний гравець виступатиме за "хрестоносців" у футболці з номером 33.

Попереднім клубом досвідченого футболіста був ЛНЗ, за який він минулої осені зіграв 6 поєдинків в УПЛ.

Протягом карʼєри Євген Селін виступав в УПЛ за Металіст, Ворсклу, Динамо, Десну та Чорноморець.