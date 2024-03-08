Україна

Олександр Караваєв поділився своїми думками після гри з Вересом.

Захисник київського Динамо Олександр Караваєв прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти рівненського Вереса (1:1).

"Розуміємо, як всі команди на нас налаштовуються. Розуміли, що буде дуже важка гра. Мали свої моменти забивати та не доводити до такої розв’язки в кінці. Самі винні, будемо проводити роботу над помилками та працювати далі.

Чому не вдалося дотиснути суперника? Багато факторів. Може, десь у когось досвід, десь концентрація, десь були спокійніші, бо вели в рахунку. Не думали, що може бути таке в кінці. Хоча минулого року теж так грали, вели 1:0, на 79 хвилині був пенальті, але тоді Бущан відбив. Ми тоді ще 3:0 виграли. А зараз такий збіг. Самі винні, що довели до останніх секунд. Ще й отримали пенальті.

Я був далеко, але мені здалося, що наш гравець був першим на м’ячі, а футболіст Вереса ззаду стелився. Але якщо арбітр подивився повтор та побачив там пенальті – що можемо сказати? Значить, він був", — сказав Караваєв в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес — Динамо.