Україна

Керманич Олександрії прокоментував перемогу над Поліссям.

Олександрія напередодні в рамках двадцятого туру української Прем’єр-ліги на виїзді переграла житомирське Полісся.

Полісся — Олександрія 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "поліграфів" Руслан Ротань прокоментував виступ власної команди.

"Для нас це дуже важлива перемога над дуже гарним суперником. Я хлопцям багато разів вже повторюю, що впевненість приходить із перемогами над сильними суперниками. Коли ти почуваєш себе впевнено завдяки таким перемогам, я вважаю, що ти робиш крок вперед, як мінімум.

Тому дійсно в нас гарні емоції після матчу. Мені дуже сподобалась команда в сьогоднішній грі. Те, що ми хотіли бачити, хлопці виконували. Так, є, як і завжди, окремі моменти, на які ми звернемо увагу. Це що стосується оборони, стандартних положень. Але в цілому мені гра сподобалася. І те, як хлопці хотіли перемогти, я хочу зауважити, саме перемогти — це багато чого вартує.

Ми працюємо над такими моментами, як під час першого гола. Ми зараз розуміємо, що наша проблема — реалізація моментів. Тому для нас дуже важливо забивати. І сьогоднішній матч, я вважаю, міг, мабуть, нам дати ще більше, якби ми забивали всі моменти, які сьогодні створювали.

Але я повторю, що це — про впевненість, і в реалізації зокрема. Вона приходить завдяки таким перемогам над класними командами, якою ми вважаємо Полісся. Полісся бореться за єврокубкову зону, у них гарна команда, мені подобається їхній стиль, і я їм бажаю в наступних матчах перемог і виконати своє завдання.

У першу чергу ми хочемо зараз більш стабілізувати склад, тому що, скажімо так, дивимося на майбутнє, де ми повинні зробити баланс гравців досвідчених, середнього віку та молодих. Тому ми хочемо зараз цей склад трошки стабілізувати і вже на сьогоднішній день у нас з’являється конкуренція, і це дуже добре.

Це вже великий крок уперед. Якщо вони продовжать у такому ж дусі конкурувати, працювати на тренуванні, виконувати те, що ми просимо — я думаю, що в них буде велике майбутнє.

Епізод із пенальті? У нас є VAR зараз, тому я думаю, що, мабуть, судді краще розберуть. Звісно, що коли ти отримуєш у свої ворота пенальті — це не зовсім добре. Але це футбол. Мабуть, був пенальті. Я не дивився, важко сказати", — заявив український фахівець.

У наступному турі Олександрія гратиме вдома проти полтавської Ворскли.