Україна

Нападник Руху Юрій Климчук зазнав надриву задньої хрестоподібної зв’язки.

Юрій Климчук отримав ушкодження, через яке не зможе зіграти до кінця поточного сезону. Зокрема, нападник Руху зазнав надриву задньої хрестоподібної зв’язки, повідомляє пресслужба клубу.

Тепер на форварда жовто-чорних чекає операція у Польщі.

- За попередніми даними, відновлення Юрія займе від 3-4 місяці у кращому випадку, якщо вдасться зберегти власну зв’язку. Якщо ж хірург вирішить робити повну реконструкцію зв’язки, то відновлення гравця триватиме до 6 місяців, — сказав керівник медичної служби жовто-чорних Юрій Полігас.

26-річний Климчук у нинішньому сезоні зіграв 17 поєдинків, забив п’ять голів, віддав три асисти.