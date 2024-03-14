Юрій Климчук отримав ушкодження, через яке не зможе зіграти до кінця поточного сезону. Зокрема, нападник Руху зазнав надриву задньої хрестоподібної зв’язки, повідомляє пресслужба клубу.

Тепер на форварда жовто-чорних чекає операція у Польщі.

- За попередніми даними, відновлення Юрія займе від 3-4 місяці у кращому випадку, якщо вдасться зберегти власну зв’язку. Якщо ж хірург вирішить робити повну реконструкцію зв’язки, то відновлення гравця триватиме до 6 місяців, — сказав керівник медичної служби жовто-чорних Юрій Полігас. 

26-річний Климчук у нинішньому сезоні зіграв 17 поєдинків, забив п’ять голів, віддав три асисти. 