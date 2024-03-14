Нападник Руху Юрій Климчук зазнав надриву задньої хрестоподібної зв’язки.
ЮРІЙ КЛИМЧУК, ФОТО РУХ
14 березня 2024, 17:35
Юрій Климчук отримав ушкодження, через яке не зможе зіграти до кінця поточного сезону. Зокрема, нападник Руху зазнав надриву задньої хрестоподібної зв’язки, повідомляє пресслужба клубу.
Тепер на форварда жовто-чорних чекає операція у Польщі.
- За попередніми даними, відновлення Юрія займе від 3-4 місяці у кращому випадку, якщо вдасться зберегти власну зв’язку. Якщо ж хірург вирішить робити повну реконструкцію зв’язки, то відновлення гравця триватиме до 6 місяців, — сказав керівник медичної служби жовто-чорних Юрій Полігас.
26-річний Климчук у нинішньому сезоні зіграв 17 поєдинків, забив п’ять голів, віддав три асисти.