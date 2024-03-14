Іспанія

Український вінгер, ймовірно, не зможе допомогти команді у найближчих поєдинках.

Головний тренер Жирони Мічел розповів про стан Віктора Циганкова, який в матчі з Осасуною отримав травму.

- Віктор відчуває дискомфорт у коліні, є сумніви щодо його участі у грі проти Хетафе. Побачимо завтра, чи зможе він тренуватися у загальній групі, а тоді вирішимо, - передає слова наставника Сomuniate.

Цього сезону Циганков провів 27 матчів, у яких забив шість голів та віддав чотири асисти.

Раніше повідомлялося, що травма, отримана Циганковим у матчі з Осасуною, виявилася несерйозною і він має шанс зіграти в наступній грі проти Хетафе.