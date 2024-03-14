Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Захисник збірної БіГ Адріан-Леон Барішич висловився перед матчем з Україною.

Через тиждень, 21 березня, Україна та Боснія і Герцеговина зійдуться у протистоянні за право зіграти на чемпіонаті Європи. Тим часом захисник боснійців Адріан-Леон Барішич висловився про опонентів.

- Це дуже хороша команда, у них чудові гравці, можливо, вони не в топ-10 команд світу, але в Європі я б точно назвав би їх однією з 12 найкращих національних збірних.

У них дев’ять гравців, які грають у топ-5 ліг Європи, а також багато гравців Шахтаря. Шахтар — дійсно якісний клуб, який завжди грає в єврокубках, тому проти них нам буде непросто, але, як ми вже бачили, жодна гра не буває легкою, тому й ця — не виняток, — сказав Баришич в коментарі RTV.

Матч Боснія і Герцеговина — Україна відбудеться 21 березня о 21:45. У разі перемоги, збірна України зіграє проти переможця пари Ізраїль — Ісландія.

Раніше повідомлялось, що Барішич пропустить матч з Україною.