Україна

Президент УАФ Андрій Шевченко відвідав юних футболістів київського Локомотиву.

Очільник УАФ Андрій Шевченко поспілкуватись з юними футболістами київського ФК Локомотив та висловився про стадіон, який зазнав руйнувань після ракетного обстрілу росіян.

- Вчора мав можливість поспілкуватись з юними футболістами київського ФК Локомотив. Вони приїхали на вокзал, щоб зустрітись з гравцями національної збірної, що якраз відправлялися на підготовку до матчів плей-оф відбору Євро-2024.

Мене вражає мужність цих хлопців та дівчат. 23 січня їхній рідний стадіон зазнав суттєвих руйнувань після ракетного обстрілу росіян, а вже зараз вони там тренуються. Я щодня бачу такі підтвердження сили духу та мужності українців, і це надихає, — написав Шевченко у Фейсбуці.

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