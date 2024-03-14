Президент УАФ Андрій Шевченко відвідав юних футболістів київського Локомотиву.
Андій Шевченко з дітлахами, фото - ФБ Шевченка
14 березня 2024, 16:45
Очільник УАФ Андрій Шевченко поспілкуватись з юними футболістами київського ФК Локомотив та висловився про стадіон, який зазнав руйнувань після ракетного обстрілу росіян.
- Вчора мав можливість поспілкуватись з юними футболістами київського ФК Локомотив. Вони приїхали на вокзал, щоб зустрітись з гравцями національної збірної, що якраз відправлялися на підготовку до матчів плей-оф відбору Євро-2024.
Мене вражає мужність цих хлопців та дівчат. 23 січня їхній рідний стадіон зазнав суттєвих руйнувань після ракетного обстрілу росіян, а вже зараз вони там тренуються. Я щодня бачу такі підтвердження сили духу та мужності українців, і це надихає, — написав Шевченко у Фейсбуці.
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