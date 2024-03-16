Україна

Ігор Касьяненко працевлаштувався в Маямі.

Колишній тренер з фізпідготовки Ігор Касьяненко, який самовільно залишити колектив, коли той перебував на міжнародних зборах у Туреччині та не повернутись до України разом з усіма іншими, вже знайшов собі роботу.

Публікація футбольного клубу Dade County у соцмережах викрила втікача. Футбольний клуб анонсував нову програму для спортсменів до 23 років у Маямі. Тренувати футболістів буде Касьяненко. Цікаво, що пост в соцмережах датується 7 березня, тоді як про втечу Касьяненка стало відомо 14 березня.

Нагадаємо, що раніше головний тренер Чорноморця Роман Григорчук заявив про втечу одного із зимових новачків після чергового обстрілу Одеси.