Іспанія

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував гру Андрія Луніна проти Осасуни.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті високо оцінив гру українського воротаря Андрія Луніна після перемоги над Осасуною (4:2).

- Лунін? Ми дізналися, що у нас чудовий воротар. Повернення Куртуа? Подивимося, він після серйозної травми. З Луніним ми почуваємося у безпеці. З Тібо не квапимось, – сказав Анчелотті.

Звіт про матч Осасуна — Реал Мадрид читайте на Football.ua.

Раніше повідомлялось, що Лунін потрапив до символічної збірної 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.