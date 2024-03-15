33-річний футболіст підсилив одеську команду.
Фото - Чорноморець
15 березня 2024, 07:45
Чорноморець на своєму офіційному сайті повідомив про підписання захисника Владислава Огірі. Футболіст перейшов у одеську команду на правах вільного агента.
Останнім клубом Огірі було Полісся, яке він залишив на початку березня. В кольорах Полісся він провів 44 матчі.
Крім Полісся Огіря виступав у командах: Зоря Луганськ, Арсенал Біла Церква, Олімпік Донецьк, ФК Олександрія, Іртиш (Павлодар, Казахстан) та Десна Чернігів. Загалом на професійному рівні зіграв 358 матчів, забив 3 м’ячі.
Раніше Чорноморець заявив про втечу одного з членів тренерського штабу.