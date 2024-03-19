Україна

"Стара синьйора" зацікавлена не лише у півзахиснику "гірників" Георгія Судакова.

Нападник донецького Шахтаря Данило Сікан може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, у послугах 22-річного українця зацікавлений туринський Ювентус, який, як і раніше, стежить за виступами півзахисника "гірників" Георгія Судакова.

Діючий контракт Данила з Шахтарем розрахований до літа 2028 року, а його вартість, за оцінкою джерела, становить близько шести мільйонів євро.

Цього сезону Сікан провів 29 матчів, у яких забив вісім голів та віддав чотири асисти.

Раніше агент Судакова прокоментував інтерес до українського гравця з боку європейських клубів.