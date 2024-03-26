Україна

Для українця це був перший матч у нинішній відбірковій кампанії.

Вінгер молодіжної збірної України Максим Хлань прокоментував шосту перемогу поспіль у відбірковій кампанії Євро-2025 проти Азербайджану (3:0).

"Гарна серія, ми дуже щасливі з командою. Наразі відзначаємо це та готуємося до перегляду матчу дорослої команди.

Хотів би привітати всіх, хто забив сьогодні голи. Це все центральна зона: два опорники та центральний півзахисник. Нападники, на жаль, не забивали, але є перемога — це головне.

Завжди добре, коли виникають такі ситуації, коли гравців молодіжки хочуть бачити у першій команді. Але з іншого боку, у нас є завжди гарна заміна, бо українські футболісти дуже талановиті. Нас досі ще недооцінюють, але вважають, що кожен другий-третій гравець здатен стати гідною заміною. У Франції, наприклад, п'ять основних складів — у нас має бути так само.

Виступи за Лехію дійсно додають впевненості. Передусім треба підтверджувати свій рівень і навіть його покращувати. Якогось хвилювання у мене немає, навпаки це плюс, і я намагаюся дати ще більше.

Завжди приємно, коли граєш за рідних трибун: вболівальники, заповнений стадіон. Але я б хотів відзначити, що гру проти Азербайджану відвідала невелика кількість українців. Тому для нас це дуже приємно. Поспілкувалися з ними, зробили кілька фото. Зі всіх мінусів знаходимо маленькі плюси — це теж дуже важливо", — наводить слова Хланя Суспільне.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Азербайджан U-21 — Україна U-21.