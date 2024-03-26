U-21

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на Євро-2025 (U-21), що відбувся 26 березня 2024 року.

У рамках шостого туру відбіркового раунду до Євро-2025 серед команд U-21 молодіжна збірна України здобула свою чергову перемогу, розгромивши однолітків із Азербайджану.

Підопічні Унаї Мельгоси відправили у ворота суперника три "сухих" м'ячі, авторами яких стали Яцик, Очеретько та Рубчинський.

Це вже шоста перемога для України U-21 в шостому матчі відбору на молодіжний чемпіонат Європи, яка дозволила "синьо-жовтим" зберігати першу сходинку в групі з перевагою над Англією U-21 в три очки.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вельс — Фінляндія у матчі відбору на Євро-2025 (U-21):

Азербайджан U-21 — Україна U-21 0:3

Голи: Яцик, 25, Очеретько, 40, Рубчинський, 56



Азербайджан U-21: А. Рамазанов — Сафаров, Мамедов, Гусейнов, Дамадаєв, Ахмедов (Аббасов, 79) — Велієв (Насірлі, 79), Сафаров (Рзаєв, 60), Абдурахманов (Гасанзаде, 73), Джафаров (Алієв, 60) — Ахундзаде.



Україна U-21: Нещерет — Крупський, Салюк, Батагов, Смоляков — Очеретько (Варфоломєєв, 74), Рубчинський (Павлюк, 86), Яцик — Брагару (Хлань, 57), Краснопір (Горбач, 74), Волошин (Квасниця, 86).



Попередження: Сафаров, Мамедов