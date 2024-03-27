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Ігор Суркіс прокоментував вихід збірної України на Євро-2024.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував перемогу збірної України у матчі за вихід на Євро-2024 проти Ісландії (2:1).

"Шановні гравці та тренери збірної! Від імені всіх динамівців прийміть привітання з видатним досягненням – виходом до фінальної частини Чемпіонату Європи!

Сьогодні ввечері вся Україна, затамувавши подих, слідкувала за перипетіями у Вроцлаві, де наша національна команда боролася за право представити країну на континентальній першості. Ця гра подарувала різні емоції – хвилювання, надію, впевненість та радість від перемоги, яка є вкрай важливою для всіх нас, для всієї країни. Впевнений, що уважно слідкували за подіями матчу і ті, хто зараз боронять країну на передовій та кому команда, безумовно, присвятить цю перемогу.

Україна — Ісландія 2:1 Відео голів та огляд матчу 26.03.2024

Безмежно гордий за динамівців, вихованців нашого клубу, які роблять свій внесок в успіхи збірної. Збірної, яку по праву експерти називають однією з найсильніших у своїй історії та однією з найсильніших збірних зараз на континенті, що і доводять останні результати.

Окремо хочу відзначити і успіхи молодіжної та юнацьких збірних України, які теж пробилися до фінальних частин чемпіонатів Європи. І я радий, що в цих збірних київські динамівці теж відіграють важливу роль. Попри всі злочинні фашистські дії, які вчиняє ворог нашої країни, намагаючись її зруйнувати, ми виховуємо талановиті покоління футболістів. Ми ніколи не зупинимось та будемо продовжувати розвивати нашу країну, добиватися успіхів та рухатись до Європи.

Ще раз вітаю всіх з важливим історичним досягненням нашої збірної! Працюємо на Перемогу та рухаємось далі! Слава Україні!", — наводить слова Суркіса прес-служба клубу.

Раніше Football.ua оцінив дії футболістів збірної України у поєдинку проти Ісландії.