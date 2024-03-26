Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу плей-оф відбору на Євро-2024, що проходить 21 березня 2024 року.

Наразі відбувається фінальний матч плей-оф відбору Євро-2024, у якому збірна України зустрічається з національною командою Ісландії.

Рахунок у матчі було відкрито на 30 хвилині, коли лідер ісландської збірної Альберт Гудмундссон розібрався з трьома гравцями "синьо-жовтих" і з лінії штрафного майданчика пробив точно у кут воріт Андрія Луніна.

Потім на 54 хвилині Віктор Циганков отримав передачу від Георгія Судакова, протягнув його у штрафний майданчик і з тієї ж лінії пробив у дальній нижній кут, зрівнявши цифри на табло.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Ісландія.