Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Український опорник висловився про перемогу над Ісландією у вирішальному матчі відбору на Євро-2024.

У рамках фіналу плей-оф відбору на Євро-2024 національна збірна України здобула непросту перемогу над Ісландією з рахунком 2:1 та отримала путівку до Німеччини на фінальний етап континентальної першості, де у групі E зіграє проти Румунії, Словаччини та Бельгії.

Молодий опорний півзахисник "синьо-жовтих" Володимир Бражко поділився враженнями від результату протистояння з ісландцями.

"Ця перемога для України, для наших воїнів, для усіх українців. Немає слів, щоб описати все, дякуємо за підтримку та дуже хочеться якнайшвидше повернутись на рідні та повні трибуни. Дякуємо, Україно", — написав Бражко в своєму Instagram.

Відзначимо, що матч проти ісландців став лише другим для 22-річного Бражка за головну команду країни, а дебютував він проти Боснії і Герцеговини у півфіналі плей-оф відбору. Обидві зустрічі Володимир грав із перших хвилин.

Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Ісландія ви можете на Football.ua.