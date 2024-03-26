Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу
26 березня 2024, 23:38
Збірна України обіграла Ісландію та вийшла на Євро-2024
Football.ua разом із партнером проекту, брендом "Clear", підбиває підсумки матчу Україна — Ісландія, у якому команда Сергія Реброва здобула важливий успіх.
Україна — Ісландія, Getty Images
26 березня 2024, 23:38
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Україна — Ісландія 2:1
Голи: Циганков, 54, Мудрик, 84 — А. Гудмундссон, 21
Україна: Лунін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Бражко, Маліновський (Зінченко, 64) — Циганков (Таловєров, 88), Судаков, Мудрик — Яремчук (Довбик, 72).
Ісландія: Вальдімарссон — Палссон, Інгасон, Гретарссон, Торарінссон (Оскарссон, 64) — Траустасон, Гаральдссон (Андерсон, 87) — Й. Гудмундссон, Торстейнссон (Еллертссон, 87) — А. Гудмундссон, Гудйонсен (Фіннссон, 63).
Попередження: Маліновський, Зінченко — Гаральдссон, Інгасон, Й. Гудмундссон.