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Україна — Ісландія 2:1
Голи: Циганков, 54, Мудрик, 84 — А. Гудмундссон, 21

Україна: Лунін — Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко — Бражко, Маліновський (Зінченко, 64) — Циганков (Таловєров, 88), Судаков, Мудрик — Яремчук (Довбик, 72).

Ісландія: Вальдімарссон — Палссон, Інгасон, Гретарссон, Торарінссон (Оскарссон, 64) — Траустасон, Гаральдссон (Андерсон, 87) — Й. Гудмундссон, Торстейнссон (Еллертссон, 87) — А. Гудмундссон, Гудйонсен (Фіннссон, 63).

Попередження: Маліновський, Зінченко — Гаральдссон, Інгасон, Й. Гудмундссон.