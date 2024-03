У рамках фіналу плей-оф відбору на Євро-2024 національна збірна України здобула непросту перемогу над Ісландією з рахунком 2:1 та отримала путівку до Німеччини на фінальний етап континентальної першості, де у групі E зіграє проти Румунії, Словаччини та Бельгії.

Президент Ісландії Гвюдні Торлаціус Йоуганнессон відреагував на публікацію президента України Володимира Зеленського в соцмережах, привітавши нашу країну та команду з "заслуженою перемогою".

"Вітаю, Україно. Це був гарний матч і заслужена перемога. Удачі на Євро-2024!" — написав Гвюдні Йоуганнессон у Twitter.

Congratulations, Ukraine. It was a well fought match and a deserved victory 🇮🇸🤝🏻🇺🇦 Good luck in #EURO2024 ! https://t.co/2mrGDjkfdn