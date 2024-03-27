Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу
27 березня 2024, 13:31
Президент Ісландії привітав Україну з виходом на Євро-2024
Гвюдні Йоуганнессон вважає, що це була заслужена перемога української збірної.
Гвюдні Йоуганнессон, Getty Images
27 березня 2024, 13:31
У рамках фіналу плей-оф відбору на Євро-2024 національна збірна України здобула непросту перемогу над Ісландією з рахунком 2:1 та отримала путівку до Німеччини на фінальний етап континентальної першості, де у групі E зіграє проти Румунії, Словаччини та Бельгії.
Президент Ісландії Гвюдні Торлаціус Йоуганнессон відреагував на публікацію президента України Володимира Зеленського в соцмережах, привітавши нашу країну та команду з "заслуженою перемогою".
"Вітаю, Україно. Це був гарний матч і заслужена перемога. Удачі на Євро-2024!" — написав Гвюдні Йоуганнессон у Twitter.
Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Ісландія ви можете на Football.ua.