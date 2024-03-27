Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Президент УАФ наголосив на важливості кваліфікації на тлі повномасштабної війни в Україні з росією.

У рамках фіналу плей-оф відбору на Євро-2024 національна збірна України здобула непросту перемогу над Ісландією з рахунком 2:1 та отримала путівку до Німеччини на фінальний етап континентальної першості, де у групі E зіграє проти Румунії, Словаччини та Бельгії.

Новоспечений президент Української асоціації футболу та найкращий бомбардир в історії "синьо-жовтих" Андрій Шевченко завітав у роздягальню команди Сергія Реброва зі зверненням та словами подяки.

"Це неймовірно. У такий складний час... Всі чекали цього моменту. Знаю, що всі у вас вірять.

Буквально отримав тисячу повідомлень підтримки. Люди на першій лінії [оборони], які захищають нашу країну, — ви дали їм якийсь шматочок щастя. Тому я дякую вам за це. Ви молодці", — цитує слова Андрія Шевченка Суспільне Спорт.

Дивитися відео голів та огляд матчу Україна — Ісландія ви можете на Football.ua.