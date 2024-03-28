Україна

Ядом Конаду поділився своїми емоціями після підписання контракту з Кривбасом.

Захисник Кривбасу Конаду Ядом прокоментував свій перехід до українського клубу.

"Дякую за цю можливість. Як ви можете бачити, я неймовірно щасливий бути тут. Дійсно, нарешті, я вже приїхав, чому безмежно радий.

У чому різниця футбольних культур Гани та України? Я вважаю, що якщо говорити саме про Гану, то ми не можемо порівнювати можливості Гани з можливостями, які є в Україні. Я сподіваюся, що футбол у Гані продовжить розвиватись. Наприклад, якість футбольних полів, на яких ми граємо вдома зараз, не можна порівняти з українськими.

Тренери Кривбасу розуміють на що я здатний, мої можливості, здібності, в цілому. Тож я буду продовжувати удосконалюватися з кожним тренуванням, щоб ставати ще кращим та прогресувати, адже тільки так я зможу досягти високих цілей і, звичайно, принести успіх Кривбасу.

Я знав особисто Прінса Аду ще коли був у Гані, ми завжди були друзями, ще до його приїзду сюди. Авжеж, це чудово бути з ним разом тут, у нас все круто. Останню фразу, яку він мені сказав: "Бро, Кривбас – чудова команда і це здорово, що ти нарешті приїжджаєш". Також ж встиг потоваришувати з Жаном По.

У мене було декілька діалогів с Юрієм Вернидубом з того моменту, як я приїхав. Він хоче допомогти мені скоріше адаптуватись. Я хочу вчитись та сумлінно працювати, аби приносити Кривбасу користь.

Чому обрав вісімдесят шостий номер? Це просто один із моїх улюблених номерів, якось так", - наводить слова Ядома прес-служба клубу.

Свій найближчий матч Кривбас проведе проти Вереса. Гра відбудеться 30 березня, о 18:00 за київським часом.