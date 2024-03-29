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Олексій Сич став капітаном олімпійської збірної України у її першому в історії матчі.

Захисник львівського Руху та олімпійської збірної України Олексій Сич прокоментував товариський матч проти Японії U-23 (0:2).

"У складі олімпійської збірної було багато нових облич і треба було зі всіма познайомитись. Головний тренер Руслан Ротань хотів до кожного донести свої ігрові принципи, які він раніше практикував у молодіжній збірній України. Хтось був знайомий із цими вимогами, хтось починав сприймати цю інформацію вже безпосередньо в тренувальному процесі та під час спарингу. Ми багато часу приділили тактичним заняттям, аби побудувати командну гру, структуру. Не все нам вдалося, зокрема результат трохи розчарував. Втім ми продовжимо працювати і постараємось покращити свою гру.

Було дуже приємно побачити капітанську пов’язку біля своєї футболки у роздягальні. Відчував неймовірну відповідальність і це дуже мотивувало. Це дуже важливий момент для мене, адже це був перший матч олімпійської збірної України.

Атмосфера на трибунах у Японії мало відрізнялась від європейських традицій – вболівальники так само палко підтримували свою команду і гнали її вперед. Відчувалось, що вони переживають за свою збірну. А щодо гри, то нам протистояла дуже сильна команда. У їхніх гравців дуже бойовитий характер, своєрідні футбольні самураї. Варто зазначити, що японці награвали склад олімпійської команди, тому, можливо, вони були трохи краще підготовлені, адже в них попереду відбіркові змагання.

До українців в Японії було чудове ставлення, кожен з нас дуже вдячний за такий прийом. Місцеві гравці та вболівальники поводили себе з повагою до нас і ми відповідали взаємністю. Дуже важливо, що вони підтримують Україну у такий важкий час, коли у нашій країні війна і нас атакує агресор. Принагідно хочеться подякувати і Збройним силам України, завдяки яким ми маємо змогу представляти країну на міжнародній арені", — наводить слова Сича прес-служба львівського клубу.

Раніше головний тренер збірної України U-23 Руслан Ротань висловився щодо першого в історії матчу команди.