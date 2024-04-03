Україна

Хавбек "гірників" поділився своїми думками після гри з Чорноморцем.

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков прокоментував перемогу своєї команди у півфіналі Кубку України проти одеського Чорноморця (4:1), у якому він відзначився дублем та асистом.

"Не можу сказати, в чому запорука моєї сьогоднішньої результативності. Я щодня тренуюся, викладаюся на максимум. Нарешті забив, віддав асист. Дякую команді. Без неї не було б цих голів.

Не можна виділяти мене, можна виділити команду. З Чорноморцем у нас ніколи не було простих ігор. І ця не виключення. Ми забили швидкий гол, але прикро швидко пропустили. Була нервова гра. Одесити грають 1 в 1 по всьому полю, не так як всі. Вони пробують грати в футбол, не бояться. Дякую їм за це. А ми на 100% виконали, що планували, та виклалися. Тому такий результат.

Асист Сікану? Бондаренко віддав хорошу передачу, я прострілив, а Сікан замкнув. У моменті з голом побачив вільний простір та просто рухався з м’ячем. Під час першого голу пробив в дальній кут, а під час другого — прибрав суперника та забив. Не можу сказати, що це прості голи. Не щодня такі забиваєш", — сказав Судаков в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Чорноморець.