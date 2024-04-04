Україна

Наставник Полісся висловився перед грою Кубка України.

В.о. головного тренера Полісся Сергій Шищенко поділився очікуваннями від матчу проти Ворскли в півфіналі Кубка України.

- Ворскла — потужна команда, дуже якісні гравці. Буде нелегко, це буде бійня, реальна бійня двох команд, які прагнуть попасти у фінал і потім уже виграти кубок.

Буде дуже непроста гра для обох команд, тому налаштовуємося на бойовий матч. Нам потрібно виправляти свої помилки і рухатися далі. Тренуватися максимально, тактичні схеми, атакувальні дії, дії в обороні.

Усе те, що ми плануємо в тренувальному процесі, потрібно використовувати і в грі. Ми хочемо перемагати, тому тиск, який є – я не відчуваю його. Футболісти, може, і відчувають, але нам потрібна перемога, історична перемога. І я думаю, тиск трохи спаде.

Я думаю, тут все в комплексі, нічого у нас не зламалося, у нас є цілі – ми рухаємося до них, такий період у клубу. У будь-якому клубі може бути така ситуація, такий непростий час, але нам потрібно з цим впоратися й усе. І будувати далі те, що планує президент — побудувати команду, клуб і розвиватися.

Я думаю, що ми йдемо в правильному напрямку, але всі чекають перемоги від нас, чекають футболу, атакувального футболу, який хочуть бачити вболівальники, голів більше. Ми над цим працюємо.

Думаю, ми впораємося всі разом, тому що Полісся — це сім’я, це зграя. Усе в нас буде добре, будуть перемоги і вболівальники будуть щасливі.

Усі здорові, всі в обоймі, тому я дуже радий, що у нас може бути на цю гру вже оптимальний склад, який ми планували на ті ігри, які були. Я дуже задоволений, що у нас всі в обоймі і будуть готуватися до гри з полтавською командою, - сказав Шищенко.

Матч Полісся — Ворскла пройде 4 квітня і розпочнеться о 18:00. Полісся — Ворскла. Анонс і прогноз на матч.