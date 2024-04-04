Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 4 квітня 2024 року.

Київське Динамо у перенесеному поєдинку шостого туру української Прем'єр-ліги обіграло луганську Зорю (3:0).

Перемогу команді Олександра Шовковського забезпечили забиті м'ячі у виконанні Олександра Андрієвського, Владислава Кабаєва та Володимира Бражка.

Після 20 ігор Динамо набрало 44 очки та посідає третє місце в УПЛ, відстаючи від Шахтаря на два бали. У Зорі 22 очки та 12 рядок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Зоря — Динамо Київ у 6-му турі УПЛ-2023/24:

Зоря — Динамо Київ 0:3

Голи: Андрієвський, 7, Кабаєв, 22, Бражко, 67.

Зоря: Сапутін — Бутко, Джордан, Батагов, Вантух — Башич — Антюх (Кирюханцев, 63), Чурко (Мишньов, 46), Мічін (Жан Клод, 63), Бугай (Ндур, 63) — Герреро (Хахльов, 77).

Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Дячук, Вівчаренко — Бражко, Андрієвський — Волошин (Ярмоленко, 60), Шапаренко (Беніто, 77), Кабаєв (Діалло, 77) — Ванат (Пономаренко, 76).

Попередження: Джордан, Бутко — Діалло, Пономаренко.