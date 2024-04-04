Україна
04 квітня 2024, 17:24
Динамо Київ з асистом Ярмоленка не побачило спротив Зорі
Колектив Олександра Шовковського здобув чергову впевнену перемогу, при цьому за киян відзначились одразу три колишні гравці луганців.
Зоря — Динамо Київ, фото ФК Динамо Київ
04 квітня 2024, 17:24
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Зоря — Динамо Київ 0:3
Голи: Андрієвський, 7, Кабаєв, 22, Бражко, 67
Зоря: Сапутін — Бутко, Джордан, Батагов, Вантух — Башич — Антюх (Кирюханцев, 63), Чурко (Мишньов, 46), Мічін (Жан Клод, 63), Бугай (Ндур, 63) — Герреро (Хахльов, 77).
Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Дячук, Вівчаренко — Бражко, Андрієвський — Волошин (Ярмоленко, 60), Шапаренко (Беніто, 77), Кабаєв (Діалло, 77) — Ванат (Пономаренко, 76).
Попередження: Джордан, Бутко — Діалло, Пономаренко