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Зоря — Динамо Київ 0:3
Голи: Андрієвський, 7, Кабаєв, 22, Бражко, 67

Зоря: Сапутін — Бутко, Джордан, Батагов, Вантух — Башич — Антюх (Кирюханцев, 63), Чурко (Мишньов, 46), Мічін (Жан Клод, 63), Бугай (Ндур, 63) — Герреро (Хахльов, 77).

Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Дячук, Вівчаренко — Бражко, Андрієвський — Волошин (Ярмоленко, 60), Шапаренко (Беніто, 77), Кабаєв (Діалло, 77) — Ванат (Пономаренко, 76).

Попередження: Джордан, Бутко — Діалло, Пономаренко