Україна

Хавбек полтавців віддав належне воротареві, який відбив пенальті у найважливіший момент.

Півзахисник полтавської Ворскли Сергій Мякушко прокоментував перемогу своєї команди у півфінальному матчі Кубку України проти Полісся (1:0).

"Дуже важка гра, дуже хвилююча, тому що суперник дуже якісний. Але завдяки командним діям ми її виграли. Емоції дуже хороші, тому що зробили дуже важку роботу. Під час мого голу Руслан Степанюк дав дуже гарну передачу. І загалом вся команда напрацювала на цей гол. Мені залишилося лише пробити.

Під час повітряної тривоги кожен думав про щось своє: про матч чи інше. Відмінно, що ми вийшли, якісно дограли ці 10 хвилин та виграли.

Тривожно було, коли призначили пенальті? Звичайно, тому що ми дуже важко працювали, щоби виграти цю гру. Ісенко врятував нас від пропущеного м'яча, за що ми йому дуже вдячні. Він дуже класно реагує на пенальті. Це мало статися, він мав його відбити", — сказав Мякушко в ефірі УПЛ ТБ.

У фіналі турніру Ворскла зіграє проти Чорноморця. Гра відбудеться у Рівному, 15 травня.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся — Ворскла.