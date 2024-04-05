Україна

Система ВАР буде задіяна на всіх поєдинках чемпіонату України.

Комітет арбітрів УАФ визначився із суддівськими призначеннями на майбутні матчі 23 туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Зокрема матч між київським Динамо та черкаським ЛНЗ обслуговуватиме суддівська бригада на чолі з Юрієм Івановим, а за системою ВАР стежитиме Роман Блавацький.

Матч між донецьким Шахтарем та львівським Рухом довірили Віталію Романову, а допомагати йому з ВАР буде Максим Козиряцький.

УПЛ. 23 тур

6 квітня, субота

15:30 Верес — Оболонь. Арбітр — Шандор О.А. (Львів). Арбітр ВАР — Коваленко А.А. (Полтава).

7 квітня, неділя

13:00 Чорноморець — Олександрія. Арбітр — Шурман Д.Л. (Київська обл.). Арбітр ВАР — Солов'ян О.М. (Київська обл.).

15:30 Колос — Металіст 1925. Арбітр — Дьордь Н.В. (Ужгород). Арбітр ВАР — Новохатній В.В. (Черкаси).

18:00 Шахтар — Рух. Арбітр — Романов В.М. (Дніпро). Арбітр ВАР — Козиряцький М.С. (Запоріжжя).

8 квітня, понеділок

13:00 Минай — Полісся. Арбітр — Пасхал І.Ю. (Херсон). Арбітр ВАР — Бондаренко Д.Є. (Одеса).

15:30 Динамо — ЛНЗ. Арбітр — Іванов Ю.В. (Донецька обл.). Арбітр ВАР — Блавацький Р.А. (Львів).

18:00 Кривбас — Ворскла. Арбітр — Деревінський О.О. (Хмельницький). Арбітр ВАР — Балакін М.О. (Київська обл.).

9 квітня, вівторок

13:00 Дніпро-1 — Зоря. Арбітр — Панчишин Д.І. (Харків). Арбітр ВАР — Кубряк Д.В. (Одеса).

Після 20 ігор Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ, маючи однакову кількість очок (46) із Кривбасом, у якого на дві гри зіграно більше. Трійку найкращих замикає Динамо – 20 ігор та 44 очки.