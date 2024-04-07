Україна

Гравець Вереса був засмучений тим, що його результативний удар не зарахували.

Лівий вінгер Вереса Денис Янаков поділився своїми думками після матчу з Оболонню у 23 турі УПЛ, передає офіційний сайт рівненського клубу.

Верес — Оболонь 3:0 Відео голів та огляд матчу 06.04.2024

Янаков із пенальті відкрив рахунок у матчі вже на 9-й хвилині.

"Хто битиме пенальті — вирішують тренери. Було рішення, що битиму я, або Коля (Гайдучик). Я сказав Колі, що сам проб'ю. Був впевнений і добре, що забив", — сказав 25-річний українець.

Вінгер Вереса додав, що засмучений скасуванням його другого результативного удару.

"В епізоді зі скасованим голом був дуже розчарований. Думав, це буде мій перший дубль в УПЛ. Не вірив, що там був офсайд. Бо в динаміці здавалося, що Колі ще метри два до лінії офсайду залишалося. Цей скасований гол мене засмутив", — поділився Янаков.

На рахунку гравця 3 голи у 13 матчах за Верес у всіх турнірах поточного сезону.