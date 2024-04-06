Україна

Наставник рівненського клубу поділився своїми думками після гри з Оболонню.

Головний тренер рівненського Вереса Олег Шандрук прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Оболоні (3:0).

"Важлива перемога для нас у всіх аспектах. Щодо тактики і гравців наших, які сьогодні вийшли в стартовому складі. У нас, ми постійно про це говоримо, хороша конкуренція на сьогоднішній день. Вони це відчувають, з запалом тренуються. Відповідно, ми ці рішення приймаємо дуже легко.

За відсутності головного голеадора Мрвалєвича були окрилені інші нападники? Можливо. Всі думали, що тільки він може забивати, а виявляється, що в нас є гравці, було створено достатньо моментів, щоб ще забити. Але нам важлива перемога сьогодні.

Ви розумієте, що це зі сторони виглядало як легка перемога. А в цілому, 1:0 рахунок – це важливо було на початку гри. Відповідно, Оболонь вже мусила більше розкриватися. І це для нас важливо було. Тому через те, що ми забили швидкий гол, напевно, десь нам легше було створювати небезпечні моменти в другій половині першого тайму та другому таймі. Вони, звичайно, хотіли відігруватися, і ми більше створювали хороші небезпечні моменти в контргрі.

Знову скажу, що через тренувальний процес ми все бачимо. Ми даємо можливість усім бути задіяними, і вони віддячують на футбольному полі. Насправді у тактиці нічого такого особливого не було. Ми просто розвернули трикутник в середині. Ми не перейшли на гру в три центральні захисники чи щось там вигадали особливо. Ні, ми поміняли трикутник трішечки. Скажімо так, більш атакувальним його зробили. Насправді сьогодні це виглядало непогано", — сказав Шандрук в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес — Оболонь.