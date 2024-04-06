Україна

Наставник "пивоварів" поділився своїми думками після гри з Вересом.

Головний тренер столичної Оболоні Валерій Іващенко прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти Вереса (0:3).

"Завжди неприємно пропускати швидкий гол. Звісно, він вплинув на хід гри. Ми сьогодні створювали моменти, намагалися грати агресивно. Але поле було дещо слизьким, футболісти ковзали. В епізоді з пенальті наш гравець теж послизнувся. Але це футбол. Швидкий гол — це не кінець. Завжди можна відігратися.

Але ми пропустили вдруге. Цей м’яч не зарахували, але психологічно він команду дещо підкосив. І пропустили знову. В моральному плані далі було грати дуже важко.

У перерві ми намагалися внести корективи в гру. Важливо було швидко забити. Мали моменти. Але знову нас підвела реалізація.

Ми знали, що сьогодні буде непросто, налаштовувалися. Але сьогодні був не наш день. Після власних дитячих помилок пропускали голи.

Звісно, ми хочемо підійматися вище у турнірній таблиці. Але відштовхуємося від результатів", — наводить слова Іващенка прес-служба рівненського клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес — Оболонь.