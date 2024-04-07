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Головний тренер Олександрії Руслан Ротань прокоментував поразку від Чорноморця (2:3) у 23-му турі УПЛ.

Олександрія поступилась Чорноморцю — 2:3. Після гри головний тренер олександрійців Руслан Ротань подякував своїм гравцям за самовіддачу.

"Вітаю Чорноморець з перемогою. Вітаю своїх хлопців з гарною грою. Думаю, якби ми грали в повних складах, то гра була б набагато яскравіша.

Чому я вітаю своїх хлопців – тому що вони вдесятьох, в принципі, могли розраховувати на краще. Вони, скажімо так, виконували те, що ми їх просили, граючи навіть у меншості.

Єдиний момент: не встигли ми донести їм за цей період, коли в 1-му таймі грали в меншості, де ми, скажімо так, пропустили непотрібні м'ячі.

Якби ми їх не пропустили, то, я думаю, в принципі, могли б розраховувати на більше. Але є гра, ми її приймаємо, тому вітаємо ще раз «Чорноморець» з перемогою.

Головне завдання було – забити швидкий м'яч? Розумієте, в нас завжди головне завдання – це свисток нашої Феміди, і ми прагнемо забити гол. Це перше, що ми прагнемо на тренуваннях і в матчах. Ми перш за все думаємо про те, що ми хочемо забити гол.

Так, ми хотіли забити. Ми розуміли, що Чорноморець грав третю гру за тиждень. Ми розраховували на це.

Я задоволений сьогодні всією командою, тим, як хлопці билися за результат, як вони виконували нашу настанову на гру.

Що стосується Беляєва, він у цих матчах гарно виходив на заміни, підсилював нас. Сьогодні він провів також достатньо гарний матч, за що ми йому дякуємо", – сказав Ротань.

Читайте звіт по матчу на Football.ua.