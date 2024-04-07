Україна

Головний тренер Колоса Ярослав Вишняк прокоментував нічию з Металістом 1925 (1:1) у 23-му турі УПЛ.

Колос та Металіст 1925 поділили очки (1:1) в матчі 23-го туру УПЛ. Наставник господарів Ярослав Вишняк підбив підсумки зустрічі.

"Вийшла бойова гра. Враховуючи турнірне становище та серії без перемог в обох команд, десь вона вийшла трішки нервовою в якихось моментах.

Обидві команди по черзі володіли перевагою та створювали моменти. Але якщо підсумувати, мабуть, нічия – закономірний результат.

Було видно, що як би таке перетягування каната. Я ж кажу, що дві команди грали, в принципі, за рахунок своїх сильних сторін, забили по 1 м'ячу", — сказав Вишняк.

Звіт про матч читайте на Football.ua.