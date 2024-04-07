Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 7 квітня 2024 року.
Колос - Металіст 1925, фото УПЛ
07 квітня 2024, 18:48
У 23 турі УПЛ ковалівський Колос приймав харківський Металіст 1925 і поділив із ним очки, обмінявшись голами.
Господарі поля вийшли вперед завдяки голу Рангела у першому таймі зустрічі. По перерві Борячук відновив паритет. Більше результативних ударів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував нічию з рахунком 1:1.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Колос — Металіст 1925 у 23-му турі української Прем'єр-ліги-2023/24:
Колос — Металіст 1925 1:1
Голи: Рангел, 23 — Борячук, 47
Колос: Фесюн — Лучкевич, Бондаренко, Бурда, Чорноморець, Цуріков — Рангел (Ільїн, 71), Богданов (Мілько, 71), Оріховський (Демченко, 81), Топалов (Велетень, 81) — Паулаускас (Безбородько, 68).
Металіст 1925: Мозіль — Жичиков (Гармаш, 85), Імереков, Фарина, Капінус — Габелок — Юрченко (Обіная, 85), Дмитренко — Борячук (Безуглий, 73) — Юсов, Сидоров.
Попередження: Рангел, Оріховський, Чорноморець — Обіная