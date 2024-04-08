Україна

Коментар від півзахисника стосовно матчу з Рухом.

Артем Бондаренко розповів щодо свого виступу у матчі з Рухом.

"Що посприяло моїй результативності? Ударив два рази по воротах – два забив. Не знаю, що посприяло, просто почав бити по воротах", — цитує Артема You-Tube канал Шахтаря.

"Товариші нічого мені не казали, але тренер з фізпідготовки казав. У нас з ним є така фішка: він мені перед кожним матчем каже: "Ти сьогодні точно не заб’єш". І от останні два матчі він так каже – я забиваю. Така у нас маленька прикмета.

Зуб повернувся, тепер є кому гольові мені віддавати, за що я дуже вдячний. Особливо перша передача була – дуже високого рівня футболіст так може віддавати тільки.

Епізод з другим голом? Просто біг, ніхто не зустрічав. Змістився під ліву і пробив. Постійно мені кажуть, що треба більше бити по воротах, тому що без ударів не буває голів, а для сучасного півзахисника дуже важлива зараз статистика. Всі дивляться на того, хто забиває голи, віддає гольові передачі.

Розумію, що зараз час це підтягувати, тому що перша половина сезону була не дуже вдалою з різних причин, але зараз усе налагодилося. Думаю, до кінця сезону ще є час, щоб підтягнути статистику".

У матчі УПЛ Шахтар виграв у Руха з рахунком 3:1 завдяки дублю Бондаренка.