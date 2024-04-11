Україна

Олександр Караваєв розповів про підготовку команди до поєдинку з Олександрією.

Захисник київського Динамо Олександр Караваєв прокоментував майбутній поєдинок УПЛ проти Олександрії.

"Звісно, після нічиї вдома з ЛНЗ почуваємося трохи пригніченими, але розуміємо, що у футболі таке буває. Попереду у нас ще є багато ігор, головне – зробити висновки з цього матчу, внести корективи та готуватися вже до наступного поєдинку. У четвер у нас буде теоретичне заняття, на якому розберемо минулу гру та будемо готуватися до Олександрії.

Сьогоднішнє тренування сприяло поверненню позитивних емоцій, ми зіграли мінітурнір. Це було потрібно для підняття настрою, щоб ми швидше перемикалися з минулого поєдинку на наступний. Лише через роботу кожного дня ми можемо удосконалюватися.

З минулого матчу вже перемикаємося на наступний, потрібно зробити аналіз та забути про нічию, адже це вже історія. Найголовніша кожна наступна гра, тому готуємося безпосередньо до Олександрії.

Олексадрія виглядала дуже сильно, коли її тренером був Володимир Шаран, потім наставник помінявся, команду очолив Юрій Гура. Тепер головним тренером став Руслан Ротань, і мені подобається, як Олександрія грає протягом усього цього часу, команда має свій стиль. Буває, у них дещо не виходить, але ми бачимо, що у нинішньому сезоні вони впевнено грають у свою гру, дотримуються структури.

Тому, думаю, нам буде дуже важко. Але команди, які хочуть грати у футбол і демонструють свою гру, а не лише думають про досягнення результату, якраз і подобаються. Тож очікую дуже серйозну та цікаву гру, адже, повторюся, наш суперник демонструє дуже пристойний футбол.

Постараємося робити акцент на власну гру, на реалізацію моментів та не повторювати своїх помилок, адже знаємо, що були проблеми, які потрібно вирішити та уникати їх у майбутньому. А перш за все, підкреслю, це реалізація.

Під керівництвом Олександра Шовковського Динамо не програло жодного матчу, це приємна тенденція? Так, це дуже добре, тому що результат завжди стоїть на першому місці, особливо, для такої команди як Динамо. Вже після того, як результат забезпечений, потрібно поступово налагоджувати свою гру, що ми й будемо робити.

Восени був період, коли у нас було і більше відставання від нашого конкурента, потім воно скоротилося, потім очок було порівну. Завжди кажуть, що нам не можна робити помилок, що потрібно перемагати у кожному матчі. Ми усе це розуміємо. Будемо виходити на поле і робити свою справу. Виходимо на кожну гру, щоб перемогти. Але це футбол, тут буває усяке", — наводить слова Караваєва прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Олександрія – Динамо відбудеться 13 квітня, о 15:30 за Києвом.