Україна

Ексгравець збірної України отримав посаду в клубі УПЛ.

Колишній гравець Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук призначений генеральним менеджером Руху.

Раніше Шевчук був віцепрезидентом рівненського Вереса. Наприкінці минулого року він залишив народний клуб.

В Русі 44-річний спеціаліст відповідатиме у клубі за комунікацію та налагодження взаємин з футбольними структурами в Україні та закордоном і організацію проєктів під егідою Руху. Також він займатиметься підвищенням авторитету клубу в країні та за її межами завдяки залученню нової аудиторії та комерційних партнерів.