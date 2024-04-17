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Валерій Іващенко поділився своїми думками після гри з Олександрією.

Головний тренер Оболоні Валерій Іващенко прокоментував нічийний результат у матчі УПЛ проти Олександрії (2:2).

"Так, як складалася гра – такий сценарій навіть Голівуд не придумає. І пенальті, і нереалізовані моменти. Така гра сподобалася вболівальникам. Як ми могли виграти, так і Олександрія.

Олександрія – добра збалансована команда, гарні гравці, і ми знали, з чим доведеться нам зіштовхнутися. Тим паче, хлопці молодці сьогодні. Можна сказати, привітали Федорівського Назара, подарували це залікове очко.

Хоча так, як розвивалися події, десь трохи просіли, десь уже психологічно стали грати на утримання рахунку. Але Олександрія випустили трьох нападників, і нам теж довелося десь перебудовуватися. Але показали в кінцівці характер, забили другий м’яч. Рухаємося далі.

Сьогодні ми проявили характер. Десь несміливо почали, десь чогось боялися, але потім десь моментами почали відчувати, що можуть, десь повірили в сили, заробили пенальті, десь ще моменти мали. Думаю, більше на характері сьогодні вирвали цю нічию.

У чому причина того, що так погано Оболонь виглядала в першій частині матчу? Десь інше поле, інші трибуни, вболівальники десь Олександрію підганяли. І десь більш психологічно. Хоча хлопців налаштовували, казали, але десь у психологічному плані трохи боялися. Ціна помилки велика. Тому боялися десь грати в футбол. У перерві ми сказали, підкоригували, що нічого там страшного немає, спокійніше грайте в футбол, моменти в будь-якому разі будуть.

Насичений зараз графік у нас почався. Краснопір у нас усі ігри від дзвінка до дзвінка відіграв, і десь ми дали йому трохи відпочити, бо зараз перенесений матч був, і трохи десь у фізичному плані тяжкуваті були останні ігри, тому дали трохи відпочити, і випустили тих форвардів, які були трохи посвіжіші. Але Ігор продемонстрував, що має хист нападника: вийшов – свій момент реалізував, що й треба від нападника.

На суддівство намагаємося по факту реагувати. Ми живі люди, намагаємося уловлювати те, що ми бачимо. Але ж ми не будемо мовчати, коли моменти в одну сторону так, в іншу – по-іншому. Сьогодні я не хотів би коментувати. Як є – так є. Це футбол, це накал, це пристрасть. Завжди будуть якісь нарікання на суддів. Після гри ми потиснули руки, подякували, все добре", — сказав Іващенко в ефірі УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Олександрія – Оболонь.