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Керманич Олександрії висловився щодо нічиєї у перенесеному матчі УПЛ з Оболонню (2:2).

У рамках перенесеного матчу 15-го туру української Прем'єр-ліги київська Оболонь у гостях зіпсувала Олександрії неймовірний камбек завдяки голу Ігоря Краснопіра на сьомій компенсованій хвилині (2:2), причому в самій зустрічі було призначено аж три пенальті.

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань поділився враженнями від результату цього протистояння, висловився про реалізацію своєї команди та торкнувся теми суддівства проти "пивоварів".

"Як ми можемо бути задоволені нічиєю, якщо гра була, скажімо так, у наших руках? Сьогодні, я вважаю, за всіма аспектами повинні були перемагати, доводити до перемоги ще в першому таймі. Але так матч складається, що нам все тяжко. Ви ж бачите, не все так просто нам дається. Треба більше зусилля, більше емоцій, треба чогось нам, щоб ми спокійно перемагали. Але наголошую на тому, що я думаю, ми могли сьогодні ще в першому таймі вже досить спокійно себе почувати та доводити гру до завершення.

Нереалізований пенальті Калюжного? Знаєте, зараз у мене нічого, крім посмішки. Тому що зі зборів у нас, якщо не помиляюся, вже пробила вся команда пенальті. Треба не боятися брати на себе відповідальність. Пенальті – це ще не гол. Потрібно до епізоду підходити завжди сконцентрованим на 100%, психологічно готовим. Тому ми завжди на установці пишемо двох футболістів, як мінімум, які будуть пробивати пенальті в матчі. Це все залежить від стану гравця, який на полі, наскільки він бере на себе відповідальність.

Суддівство Ярослава Козика? Ви ставите запитання, на яке не хочеться, мабуть, відповідати. Ми перед матчем з Ярославом спілкувалися. Він висловив свою думку, що помиляються всі. Я сподіваюся, що це помилки. Не знаю, мені тяжко зараз казати по VAR, але мені здається, що в тому епізоді й близько не було пенальті. Мені здається, що більше гравець Оболоні йшов на фол, ніж Георгій цього хотів.

Що я можу до цього ще додати? Ми вже, як мінімум, дві гри зіграли, де після матчів визнають помилки арбітрів. Це вже, мабуть, входить у якийсь такий… Не знаю, що сказати. Не буду більше нічого казати, тому що зараз емоції, мабуть, більшим чином мною кажуть. Але я вважаю, що пенальті не було", – сказав Руслан Ротань для УПЛ ТБ.

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