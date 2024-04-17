У хорватського легіонера виникли проблеми зі здоров'ям.
Хрвоє Іліч, ФК Кривбас
17 квітня 2024, 21:45
Півзахисник Кривбасу Хрвоє Іліч не зможе допомогти своїй команді у найближчих поєдинках, повідомляє прес-служба клубу.
25-річний хорват отримав пошкодження у минулому матчі УПЛ проти львівського Руху (1:1).
Після обстеження у футболіста виявили пошкодження гомілкостопу, через що він пропустить близько двох тижнів.
У нинішньому сезоні Іліч провів 21 матч, у яких забив три м'ячі та віддав дві гольові передачі.
Свій найближчий матч Кривбас проведе проти Чорноморця. Гра відбудеться 20 квітня о 15:30 за Києвом.