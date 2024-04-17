Україна

У хорватського легіонера виникли проблеми зі здоров'ям.

Півзахисник Кривбасу Хрвоє Іліч не зможе допомогти своїй команді у найближчих поєдинках, повідомляє прес-служба клубу.

25-річний хорват отримав пошкодження у минулому матчі УПЛ проти львівського Руху (1:1).

Після обстеження у футболіста виявили пошкодження гомілкостопу, через що він пропустить близько двох тижнів.

У нинішньому сезоні Іліч провів 21 матч, у яких забив три м'ячі та віддав дві гольові передачі.

Свій найближчий матч Кривбас проведе проти Чорноморця. Гра відбудеться 20 квітня о 15:30 за Києвом.