Україна

Владислав Кабаєв поділився своїми думками після гри з Минаєм.

Вінгер київського Динамо Владислав Кабаєв прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Миная (3:1).

"Питання в психології. Коли гра в першому таймі вдається, багато моментів ти не реалізував, ти виходиш на другий тайм і як би ти не хотів, це тебе трохи розслабляє. Хоча ми з тренером обговорювали це, що треба забивати, скільки є можливостей.

Але така перевага розслабляє, і коли ти виходиш після перерви й одразу пропускаєш – це б’є по психології, були вже такі матчі. Ти починаєш нервувати. У суперника один-два моменти, й одразу небезпека. Словом, тяжкувато давався другий тайм. Але нічого, головне – перемога. За будь-яку перемогу дають три очки, тож ми раді цій перемозі та крокуємо далі.

Матч починався з другої хвилини, нетипова історія? Насправді, ця хвилина не створила суттєвої різниці. Але мені здається, нам зіграло на руку те, що ми, по-перше, грали дома, по-друге погода була краще, адже тоді в Ужгороді йшов сніг, поле у гіршому стані.

Можна зрозуміти, чому вболівальників було мало, адже сьогодні цілу ніч і день дощило. Ми вдячні вболівальникам, які приходять та підтримують нас.

Боротьба за чемпіонство триває? Нічого не змінилося. Ми рухаємось крок за кроком. Наступна гра з Поліссям обіцяє бути дуже цікавою. Тож запрошуємо вболівальників. Рухаємось вперед, у нас є мета, до якої ми йдемо.

Я вже грав на позиції атакуючого півзахисника і в Зорі під керівництвом Скрипника, і на зборах Олександр Шовковський мене награвав на цій позиції. У нас був з ним діалог на зборах, і я казав, що готовий там зіграти. Впродовж двох-трьох останніх тижнів я на цій позиції награвався, у нас було багато крайніх півзахисників. Вчора я сказав, що хочу спробувати. Моя заміна після першого тайму була запланована. Так, інші вимоги, але мені цікаво себе пробувати на різних позиціях. Якщо тренер мене побачив саме там – супер", — наводить слова Кабаєва прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Минай – Динамо Київ.