Юрій Коваль задоволений виступом своєї команди проти Шахтаря, але незадоволений суддівством.
Юрій Коваль, ФК Зоря
18 квітня 2024, 20:27
Тренер луганської Зорі Юрій Коваль прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти донецького Шахтаря (1:3).
"Сьогодні я пишаюсь своїми хлопцями. Вони показали дуже гарну гру, волю до перемоги.
На жаль, є фактори, на які тренер не може вплинути. А саме — на обʼєктивність людей, котрі виходять судити. Вони повинні відчувати дух гри. А сьогодні, картки в нас отримали ті футболісти, котрі не зможуть зіграти в наступному матчі… Є питання.
Але ми дивимося тільки вперед. Є інші гравці. Будемо міняти. Команді сказав велике дякую. Зоря жила, живе та буде жити!", — наводить слова Коваля прес-служба клубу.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — Шахтар.