Україна

Юрій Коваль задоволений виступом своєї команди проти Шахтаря, але незадоволений суддівством.

Тренер луганської Зорі Юрій Коваль прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти донецького Шахтаря (1:3).

"Сьогодні я пишаюсь своїми хлопцями. Вони показали дуже гарну гру, волю до перемоги.

На жаль, є фактори, на які тренер не може вплинути. А саме — на обʼєктивність людей, котрі виходять судити. Вони повинні відчувати дух гри. А сьогодні, картки в нас отримали ті футболісти, котрі не зможуть зіграти в наступному матчі… Є питання.

Але ми дивимося тільки вперед. Є інші гравці. Будемо міняти. Команді сказав велике дякую. Зоря жила, живе та буде жити!", — наводить слова Коваля прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Зоря — Шахтар.